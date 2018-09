Estados Unidos, Sur de la Florida,

¿Cómo se le dice a la vida que espere?

SIETE MESES MÁS.

¿Cómo se le explica que - según la respuesta recibida, a través de una llamada telefónica - la tardanza de mi caso se debe a que tienen “mucha carga de trabajo” *, por lo que han aumentado el tiempo de dilación - que era de once a dieciocho - ahora, hasta 23 meses?

* Y yo sin ninguno, por lo que me ofrecí a ayudarles, pero ni caso me hicieron.

SIETE MESES MÁS.

Ya llevaba dieciséis.

SIETE MESES MÁS.

¿Qué garantías existen de que luego no sean treinta y dos, o cuarenta y cinco, o sesenta y ocho, u ochenta o cien?

SIETE MESES MÁS.

Nada más que hacer. No entiendo.

SIETE MESES MÁS.

Ni mucho menos cómo se puede calcular la demora de un servicio con tanta anticipación.

SIETE MESES MÁS.

Aunque no tenga palabras con qué agradecerle a este país por todo lo que me ha dado sin tener obligación ninguna para conmigo.

SIETE MESES MÁS.

Es como “quiero darte lo mejor de mí, pero tú no me dejas”

SIETE MESES MÁS.

Hoy, por teléfono, me lo han confirmado.

SIETE MESES MÁS.

Me pitchearon la pésima noticia partiéndome el mismísimo tronco de la oreja.

SIETE MESES MÁS.

Porque todavía están atendiendo los casos de octubre del 2016.

SIETE MESES MÁS.

En dos palabras, no es un atascamiento, sino flor de retraso.

SIETE MESES MÁS.

Con todo el respeto del mundo, pensar que alguien ha sufrido mucho mayor tiempo, tampoco es consuelo. Ni creo sea regla, o derecho de piso, pues a nadie le toca lo mismo.

SIETE MESES MÁS.

¿Cómo le anuncio a mi hija que además de perderme en sus 15 y sus 16, corro el riesgo de no acariciar tampoco sus 17? *

* Reverencio el dolor de las viejas generaciones exiliadas, injustamente penadas con el ostracismo y la separación por mucho y durante tanto tiempo. Así como me cago en la madre de todo aquel que lo ha propiciado de una u otra manera. No hay derecho.

SIETE MESES MÁS.

Te extraño un mundo. ¿Cuándo vendrás? - me escribe en su mail más reciente de hace sólo una hora.

SIETE MESES MÁS.

¿Qué le digo? ¿Qué puedo responderle?

SIETE MESES MÁS.

Ojalá que no lea este texto.

SIETE MESES MÁS.

Que nadie le diga, que nadie se atreva, que nadie le cuente.

SIETE MESES MÁS.

Tendrán que esperar las cenizas de mi madre para ser depositadas, finalmente, entre cielo y mar.

SIETE MESES MÁS.

En los que, a lo peor, yo reciba la “residencia post mortem”

SIETE MESES MÁS.

Para poder viajar, no sólo a Cuba, sino adonde carajo pueda, quiera y se me antoje.

SIETE MESES MÁS.

Para poder ver - de cerca - a mis seres queridos repartidos por todo el orbe.

SIETE MESES MÁS.

¿Por qué algunos (mal)nacidos son tan inhumanos con otros?

SIETE MESES MÁS.

¡Le ronca a la p…!

SIETE MESES MÁS.

¿A quién más acudir?

SIETE MESES MÁS.

Una amiga me aconseja silencio y que deje de escribir.

SIETE MESES MÁS.

¡Calladito te ves más bonito! - me sugiere - Tus palabras se cuelan por los ojos del mundo.

SIETE MESES MÁS.

Mientras cuentas tus penas - me advierte - los demás se divierten, e incluso hasta comen palomitas, echándose tu película.

SIETE MESES MÁS.

Pero es que yo soy cineasta, artista y escribo, mija. No me interesa otra cosa. *

* No sé qué coño haría sin eso.

SIETE MESES MÁS.

¿Cómo puedo dejar, entonces, de documentar mi destierro?

SIETE MESES MÁS.

Y me pregunto cómo los gobiernos - cualquiera, el que sea - desconfían más de aquellos que dicen lo que sienten y piensan, que, de esos, muchos, taimados, verdaderos traidores, que se callan y obedecen mientras urden trampas y, en definitiva, mienten.

SIETE MESES MÁS.

Unos socios me ofrecen trabajo por la izquierda. *

* Hace rato no se me perdió nada en esa dirección. Ni sentado en el público la ruedo.

SIETE MESES MÁS.

¿Me obligan a delinquir?

SIETE MESES MÁS.

Eso lo hacen millones de personas en los Estados Unidos - me responden algunos.

SIETE MESES MÁS.

Eso lo hacen millones de personas en todo el mundo, me digo yo.

SIETE MESES MÁS.

Pero, también, hay otros millones - más - que hacen, por otro lado, lo justo y lo debido, creo, ¿no?

SIETE MESES MÁS.

Esta mañana alargaron mi condena.

SIETE MESES MÁS.

¡Me echaron más tiempo!

SIETE MESES MÁS.

Tiraron, de nuevo, a matar. Y aunque no me dieron, no puedo dejar de pensar que sigo, pero no del todo entero.

SIETE MESES MÁS.

De reclusión domiciliaria, tratando de no moverme ni gastar un centavo.

SIETE MESES MÁS.

¡Que es más de medio año!

SIETE MESES MÁS.

Haciendo de voz en off en esto, que parece, de alguna manera, una coproducción cubanoamericana.

SIETE MESES MÁS.

Siempre he creído que los males trabajan en conjunto en ambas orillas.

SIETE MESES MÁS.

Ni rápidos, ni furiosos. Súper lentos y angustiosos.

SIETE MESES MÁS.

Como los tantos y tantos años de desentendimientos, resentimientos, distancias y desencantos.

SIETE MESES MÁS.

Allá hay quien cree que soy de la CIA. Y aquí, debe haber quien piense, que pertenezco al G2. *

* Ja, ja. Yo, que, gracias a los CDR, la UPC, la UJC y a las MTT, no milito ni en las LGTBQ, R, X, S o P. Y así sucesivamente.

SIETE MESES MÁS.

Me ataca la desidia.

SIETE MESES MÁS.

Desespero, sin poder, ni siquiera, halarme de los pelos porque soy calvo.

SIETE MESES MÁS.

Nacimiento tardío carente de esperanzas.

SIETE MESES MÁS.

¿Dime cómo se traga eso, Valdivieso?

SIETE MESES MÁS.

¡Y con la tranquilidad que te lo anuncian!

SIETE MESES MÁS.

Si aquellos que causan el mal vivieran trances parecidos, pensarían muy distinto.

SIETE MESES MÁS.

Debo aprovechar para fecundar, reinventarme, a cambio, de tamaño retroceso.

SIETE MESES MÁS.

Por lo pronto, he sembrado una mata de mango en el patio de atrás.

SIETE MESES MÁS.

Quiero celebrar cuando, finalmente, lleguen mis papeles, con un rico batido de su fruta cosechada.

SIETE MESES MÁS.

Espero que, para entonces, todavía, mi estómago soporte el digerir algo.

Artículo de opinión: Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de CiberCuba.