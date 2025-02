"De los pocos que me escribió": Emilio Frías y Leoni Torres se reencuentran en Miami

Vídeos relacionados:

Los músicos cubanos Emilio Frías y Leoni Torres protagonizaron un emotivo reencuentro en Miami, marcado por la camaradería y la admiración mutua.

A través de redes sociales, Frías, líder de la agrupación El Niño y La Verdad, compartió una imagen junto a Leoni, acompañada de un mensaje que reflejaba el aprecio que siente por el cantante de “Es Tu Mirada”.

"El único que cuando Cuba estuvo caliente, me escribió y me dijo ¿qué vamos a hacer? De los pocos que cuando tuve mi situación en Cuba, me escribió y me llamó personalmente y me dijo: ¿Cómo estás?, ¿Qué necesitas? Eso lo hizo leoni_torres. Siempre le tuve admiración como cantante pero ese día se ganó mi Respeto como hombre", escribió Frías en su publicación, destacando el gesto de apoyo que recibió de Leoni en momentos difíciles.

Por su parte, Leoni dijo en el apartado de comentarios que había sido un placer volverse a encontrar con Frías. “Ustedes son personas buenas y yo valoro mucho eso. Tienen una linda familia y sé que les va a ir muy bien por acá. Tenemos que grabar algo juntos”.

El encuentro entre los dos músicos, en el que también estuvieron presentes sus esposas, ocurrió de manera informal a la salida de una clínica en Miami.

Al final de su post, Frías dejó abierta una interrogante para sus seguidores: “¿Quién quiere una canción juntos?”, generando gran expectativa entre sus seguidores, quienes han apoyado la posible colaboración musical. Ambos han sido figuras clave en la escena musical cubana, con trayectorias que han trascendido fronteras.

Leoni Torres, reconocido por su estilo romántico y su incursión en la música tropical, y Emilio Frías, con su apuesta por la sonoridad tradicional cubana fusionada con elementos contemporáneos, han demostrado su versatilidad y compromiso con la cultura musical de la isla.

En los últimos años, la relación de Emilio Frías con el régimen cubano se deterioró, en gran parte por su postura crítica y su apoyo a las manifestaciones de 2021 en la isla. Esto generó tensiones y obstáculos en su carrera dentro de Cuba, lo que lo llevó a trasladarse primero a México y luego a Estados Unidos.

Desde su llegada, Frías ha continuado su trayectoria artística, estableciendo conexiones con otros músicos cubanos exiliados y presentándose en diversos escenarios de Miami, una ciudad que se ha convertido en un epicentro de la música cubana en el exilio.

Por su parte, Leoni Torres ha realizado múltiples presentaciones en EE.UU., consolidándose como un artista de gran alcance dentro de la comunidad cubana en el exilio.

