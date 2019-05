América Latina, Cuba,

Publicado el Martes, 28 Mayo, 2019 - 13:52 (GMT-5)

El legendario pitcher cubano, Braudilio Vinent Serrano, se encuentra en estos momentos recuperándose en la Sala de Servicios de Cuidados Especiales, del Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba, tras sufrir una retención urinaria.

Vinent, conocido en el circuito deportivo como “el Meteoro de la Maya” y “el Astro del Box”, indicó en una reciente entrevista concedida a Yordanis Blanco Calderin, corresponsal de la emisora provincial CMKC, que a pesar de su condición “aún queda Braudilio para rato”.

"Me he recuperado bastante rápido (...) ya pasé por un lugar ahí donde pensé que no regresaba, pero ya estoy aquí de nuevo", aseguró en otra intervención al diario Swing Completo.

El expelotero -campeón Olímpico, Mundial, Centroamericano y Panamericano- agradeció la atención brindada por los médicos y enfermeras del hospital y exhortó a los fanáticos del béisbol a acudir con mayor regularidad al estadio.

“No se puede dejar de ir al estadio (...) que vayan a dar apoyo a los muchachos que están por ahí batidos. Si no van al estadio no hay pelota, hay que apoyarlos”, subrayó.

Sobre el equipo que representará a la Isla en los venideros Juegos Panamericanos, a desarrollarse en la capital peruana, la gloria del deporte cubano alertó que los jugadores no pueden ir “desarmados”. “Los muchachos tienen que ir bien preparados”, señaló.

Braudilio se retiró del mundo deportivo el 8 de febrero de 1987, tras haber participado en 20 Series Nacionales. En 1972 y 1980 fue seleccionado como líder en juegos ganados y llevó a que Cuba se coronara como Campeón Mundial en seis ocasiones.

Gracias a su impresionante trayectoria ha sido catalogado por muchos como el mejor exponente del pitcheo de todos los tiempos.

