Publicado el Martes, 25 Junio, 2019 - 12:30 (GMT-5)

El expelotero Carlos Tabares desmintió que esté siendo investigado por tráfico de personas y se mostró sorprendido por las información aparecidas en los últimos días que incluso aseguraron que tenía prohibida la entrada a los terrenos de juego de la Isla.

"Cosas así son muy delicadas y hay que atacarlas a tiempo. Mira donde estoy, en el estadio donde he hecho grandes hazañas y los aficionados vieron todos mis logros", aseguró el lunes durante la entrevista que concedió a Yasel Porto para swingcompleto desde el Estadio Latinoamericano.

El exjardinero central de los Industriales calificó lo ocurrido como algo "de muy mal gusto". "Ni se me ha llamado, ni se me ha investigado, no se ha hecho nada", afirmó.

"Estoy muy incómodo porque conmigo no se ha hablado, yo me gané ser una personalidad en este país por la fidelidad que siempre he tenido hacia mis principios, que nunca serán negociables, y por todo lo que represento para el país y los niños que siguen mi ejemplo", añadió.

Tabares hizo un recorrido por el Latino para probar que no tiene ninguna prohibición para entrar a los estadios del territorio cubano, una información que apareció inicialmente en Diario de Cuba.

"Estoy aquí en mi estadio, donde la entrada no solo va a estar abierta en el Latino, sino en todos los estadios", dijo.

El número '56' de Industriales se retiró oficialmente el 11 de enero de 2018, tras intervenir en 24 Series Nacionales en las que promedió .306 y remolcó 795 carreras.

