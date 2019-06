Tabares desmiente los rumores: “A mí todo el mundo me conoce”

Publicado el Lunes, 24 Junio, 2019 - 10:33 (GMT-5)

“Yo no sé de dónde salió eso. Estaba en Santa Cruz del Norte en casa de unos amigos y allá nos enteramos de la noticia. Te podrás imaginar cómo se puso todo el mundo, porque aquello era una gran mentira. No sé quién ha inventado algo de tan mal gusto”.

Una de las figuras emblemáticas del equipo Industriales en el presente siglo, Carlos Tabares, acaba de desmentir vía telefónica los rumores en torno a la supuesta investigación por tráfico de peloteros que se estaría siguiendo en contra suya.

“Te repito que todo es mentira. ¿Qué problema voy a tener yo en mi país? A mí nunca me ha llamado nadie para decirme nada parecido a eso. Inclusive hace unos días asistí a la reunión del Comité Olímpico Cubano. Yo me convertí con mucho sacrificio en una figura pública respetable, y por supuesto no voy a permitir que un chisme desbarate ese prestigio”, asegura indignado el otrora jardinero central.

No ad for you

La información apareció inicialmente en Diario de Cuba, que añadió que Tabares tendría prohibida la entrada a todos los estadios de béisbol del país.

La esposa del campeón olímpico de 2004, Magdalis Guerra, ha pedido en Facebook que “no quieran hacer publicidad a costa de dañar la imagen de Carlos Tabares”. Mientras, su hermana Bárbara Tabares aseguró en la misma red social que “ni está detenido ni sujeto a ningún proceso penal, solamente en su casa y cumpliendo con las actividades que le han asignado como deportista no activo”.

El número '56' de Industriales se retiró oficialmente el 11 de enero de 2018, tras intervenir en 24 Series Nacionales en las que promedió .306 y remolcó 795 carreras.

“A mí todo el mundo me conoce y sabe quién soy yo”, dijo antes de ponerle fin a la conversación. “De corazón, me siento muy mal con lo que está ocurriendo”.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram

Suscríbete a las notificaciones de CiberCuba: