El pelotero cubano Pedro Luis Lazo declaró que la dirección del equipo de Pinar del Río no lo quiere, pero aclaró al periodista Yasel Porto del sitio especializado Swing Completo que el pueblo pinareño sí lo quiere.

"No me quieren en la dirección del equipo, pero el pueblo sí me quiere mucho", afirmó.

Lazo fue destituido en diciembre de 2018 por Alfredo Urquiola, quien está al frente de la novena pinareña.

"El trabajo no fue malo, el primer año logramos clasificar a pesar de tener cuatro o cinco atletas que no estaban ese año en todo el campeonato, en la primera vuelta sobre todo", comentó sobre esa etapa.

"Y en el segundo año creo que tuvimos un final muy bueno, también tuvimos tres o cuatro atletas que no estaban ahí en la primera vuelta, pero bueno, así es la vida, no pudimos clasificar... Fue una cosa que pasó", aseguró.

El considerado como uno de los mejores pitchers de Cuba agregó que "ahora Pinar está con un buen equipo y creo que puede clasificar".

Lazo señaló que regresaría en un futuro si fuera llamado por el equipo de Pinar del Río: "Claro que sí, yo soy pinareño 100%".

Entre los problemas del pitcheo en Cuba dijo que uno de ellos es entrenar con una pelota y luego jugar con otra.

Sobre el estado del béisbol en la Isla dijo que "les falta jugar con equipos de más calidad, cada vez que jugamos con equipos que tengan menor calidad que nosotros, en vez de mejorar, vamos pa´trás".

Foto de portada: Captura de pantalla de YouTube / Swing Completo.