Pedro Luis Lazo: “Siempre supe que hoy estaba yo y mañana vendría otro”

El pitcher más ganador de las Series Nacionales, Pedro Luis Lazo, no muestra enfado ni sorpresa luego de ser sustituido al frente de la novena de Pinar del Río.

“Hace un rato me llamaron para decirme que me iban a liberar del cargo, y yo acepté sin reparos”, afirma. “Esas son cosas que pasan. Yo habría querido que me dieran un año más para sacar los resultados que esperaba del equipo, pero no pudo ser”.

El Rascacielos estuvo al frente de la escuadra durante los dos últimos campeonatos domésticos, en los cuales no pudo acceder a las semifinales del evento. Así, la provincia recién anunció el retorno de Alfonso Urquiola Crespo a la dirección de su novena.

“Siempre supe que hoy estaba yo y mañana vendría otro manager. Y tal vez dentro de cinco años vuelvo yo mismo. Lo seguro es que voy a defender a los míos todo el tiempo, porque son los colores que representé aquí toda mi vida”, asegura el legendario derecho.

Interrogado acerca de sus planes inmediatos, Lazo no se lo piensa; “Yo voy a seguir en la pelota aunque no lleve las riendas del equipo Pinar del Río. ¿Cuántos muchachos no necesitan de mi ayuda en el pitcheo?”.