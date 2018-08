América Latina, Cuba,

Un joven humorista cubano ha publicado en sus redes sociales un divertido video en el que todos los personajes llevan puesta ropa de la marca Supreme.

Identificado en Facebook como Mag Demon, el joven lanzó un mensaje al final del material dirigido a todos los que usan esta marca para no quedarse fuera de "la moda".

¿Les pareció gracioso el video?, pues lastimosamente esta es la realidad que se vive hoy en día en Cuba. Lastimosamente la gran mayoría de los jóvenes parecen burros orejeros todos vestidos con la misma marca", dijo.

"Ser diferentes no es nada malo, es positivo. Vístete con lo que te guste, no te dejes llevar por una moda absurda de que si no tienes unos Supreme o unos Gucci no estás a la moda o eres menos que nadie. No, marca la diferencia, se tu mismo, que eso es lo que realmente importa", agregó.

La marca se hizo muy popular en Cuba luego de que el dúo de reguetoneros Yomil y El Dany comenzaran a promocionarla a través de sus redes sociales, y en los conciertos.