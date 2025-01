Camisas bacteria, pantalones Zingaro... Cubano arranca risas explicando por qué su generación sí era 'fashion'

El humor cubano no tiene límites, y @elhijo_de_valeria lo dejó clarísimo en su último video viral, donde respondió en tono cómico a las “cachorras” que, según él, aseguran que la generación de los 90 “no sabía de moda”. Entre carcajadas y mucho flow, este cubano recordó las tendencias que marcaron a su generación en la isla y defendió, a su manera, el estilo de esos tiempos.

“Háblate, piquete, porque me parece que tú no te estás medicamentando… ¿cómo a ti se te va a ocurrir decir que la generación de nosotros no sabemos de moda?”, arrancó con toda la energía. Y siguió mencionando las prendas y trucos que marcaron una época: “Nosotros usábamos camisas bacteria, ¿tú sabes lo que es una camisa estrujada? Cogías una camisa blanca, la metías dentro de una botella, bien estrujada, y el sábado por la noche eso mataba jeba solo”.

Entre risas, el creador recordó los pantalones Zíngaro, las letras chinas que se hacían con cloro y hasta el ingenio de transformar los pantalones en campana: “Tú no sabes lo que es meterse una cuña por dentro del pantalón para hacerlo campana, porque la economía estaba de pinga”. Y no se quedó ahí: mencionó las botas yutapai, un clásico que, según él, provocaban tan mal olor en los que "usted iba a quimbar y tenía que amarrarse una jaba de nylon".

El momento más divertido llegó cuando habló de los calzoncillos: “Yo tenía un calzoncillo Jet Lee, el único bueno que tenía. La tela ya se zafaba, pero lo importante era el elástico, ¡porque eso era lo que se veía!”. También recordó cómo la creatividad los llevaba a teñir la ropa con toqui y destacó la genialidad de su generación: “¿Cómo tú vas a decir que no somos fashion? ¡Nosotros inventamos la moda!”.

El video no solo sacó carcajadas, sino que despertó la nostalgia de cientos de usuarios, quienes llenaron la publicación de comentarios recordando sus propias vivencias.

Entre los comentarios, uno escribió: “Ñooo, me devolviste en el tiempo. Los cordones fosforescentes eran lo máximo”; otro comentó: “Las botas yutapai eran una peste, pero ¡eran lo mejor que había!”. También se mencionaron los pantalones prelavados, los jeans desteñidos con cloro y las “camisas trapichadas” como piezas icónicas de esa época. Otro usuario recordó: “Los shorts reversibles eran un lujo. Uno los usaba al derecho para la fiesta y al revés para la playa”.

Además, hubo quien destacó los recuerdos con humor: “Hermano, los yutapai no solo daban rabia, te dejaban los pies cocinados, pero eran indestructibles”; otro señaló: “¡Los pantalones campana hechos en casa eran un espectáculo! La moda de nosotros era puro arte”. La nostalgia no se detuvo: “Yo tuve un pantalón que teñí con toqui y quedó verde, ¡lo usé hasta que no aguantó más!”.

En resumen, el video dejó claro que esta generación supo sacar lo mejor de los tiempos difíciles, demostrando que el verdadero “fashion” estaba en la creatividad. Como dijo un seguidor: “La generación de nosotros inventó la moda. ¡Los de ahora no tienen idea!”.

