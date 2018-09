Estados Unidos, Sur de la Florida,

Todo lo que toca lo convierte en oro. El humorista cubano Alexis Valdés está 'reventando' la taquilla del Teatro Trail de Miami (3715 SW 8th Street, Coral Gables) con su exitoso espectáculo Mi primo el mono.

Alexis Valdés triunfa en el Teatro Trail de Miami. Foto: CiberCuba.

De momento ha conseguido llenar el local con todas las funciones. Pero aún hay oportunidad de ver al artista los sábados 15, 22 y 29 de este mes de septiembre, a partir de las 22:30 horas. Las entradas pueden comprarse en la web del propio teatro. Quienes quieran asistir a la función de este fin de semana tienen que darse prisa porque los tickets están a punto de agotarse.

En el monólogo Mi primo el mono, el humorista se cuestiona los privilegios de la cadena evolutiva, teniendo en cuenta que los primates no pagan seguro, ni taxi, ni impuestos ni alquiler. "¿Nosotros no somos los que estamos por encima o será que no es así y nos han engañado?", se pregunta el artista.

Alexis Valdés, en el cartel de "Mi primo el mono". Foto: CiberCuba.

Alexis Valdés vive un momento dulce de su vida. Acaba de ser padre de una niña preciosa, fruto de su relación con la actriz cubana Claudia Valdés, y su humor no pasa de moda. Es como él mismo, que acaba de cumplir 55 con una sonrisa de oreja a oreja y un tipazo envidiable, que ya querrían muchos veinteañeros para sí.

No se conforma con el éxito de Cristinito o de Nereida. Él siempre encuentra un nuevo pretexto para hacer reír no sólo al público cubano, que conoce sus giros y el toque mágico de su entonación. En España arrastra multitudes.

Alexis Valdés tiene un don para arrancar carcajadas (y también reflexiones) allá por donde va. Sólo con verlo se nos desengrasan las mandíbulas sin complejos.

Lo suyo es un no parar. Es lo que tiene hacer humor del bueno. Por eso el público cae rendido a sus pies. Y no sólo los nostálgicos. También hay nuevas incorporaciones. ¡Enhorabuena, maestro!