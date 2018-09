América Latina, Cuba,

El comediante cubano Roberto Riverón, mejor conocido por todos como Robertico, ha realizado uno de los espectáculos más importantes de su carrera.

Después de 20 años de ausencia el humorista volvió a su ciudad natal de Banes, Holguín para realizar un show muy especial dedicado a los habitantes de la provincia.

“Señoras y señores voy a pedir el primer aplauso para todo el que ha hecho posible que yo esté después de 20 años en el lugar donde nací”, fueron las palabras con las que Robertico dio inicio a la noche.

El comediante no dudó en rendir honor a su pueblo y dejar bien clara la satisfacción que siente al saberse holguinero: “nunca he dejado de decir en ninguna parte del universo donde me he parado a trabajar que nací en esta tierra y que soy orgullosamente banense”, añadió antes de comenzar a deleitar a su público con sus cuentos y chistes cubanos.

Robertico nació el 6 de junio de 1970 en el municipio Banes de la provincia de Holguín. Cuando cursaba el grado pre-escolar su familia se mudó a La Habana, donde creció y se graduó de abogado en la Universidad de La Habana.

A principio de los años 90 comenzó a desarrollar su amor por el arte y en especial, por la comedia. Junto al presentador y humorista cubano Carlucho formó el dúo Los Bufomaníacos, un proyecto que comenzó en 1994 y se extendió hasta el 2001.

Desde ese año Robertico incursiona como humorista en solitario. Durante su carrera ha tenido la oportunidad de cosechar varios premios dentro y fuera de la Isla, además de llevar sus ocurrencias y monólogos a varios escenarios alrededor del mundo.