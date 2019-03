América Latina,

Publicado el Sábado, 2 Marzo, 2019 - 07:47 (GMT-5)

El humorista cubano Boncó Quiñongo hechizó totalmente al público del Festival de Viña del Mar 2019, que terminó premiando su actuación con las Gaviotas de Plata y Oro, máximos reconocimientos que se entregan en el certamen a las actuaciones más gustadas.

“Estoy viviendo la mejor película de mi vida. Esta está siendo filmada en Viña del Mar y el monstruo no se comió al negro”, dijo Boncó.

El comediante, con 30 años de carrera artística, fue el encargado de hacer reír en la sexta noche del evento con un sketch en el que abordó temas como la emigración y el racismo.

Según relata la página web de Publimetro, tras culminar su show y retirarse, la multitud presente comenzó a corear “Boncó, Boncó” y “negro, negro” durante los comerciales, lo que obligó a los presentadores a llamar de nuevo al cubano al escenario.

Su colega y compatriota Carlucho comentó su triunfo en Facebook.

“El negrito de Santos Suárez, el hijo de Ramonín y Tita, el amigo de todos. Hoy nos regaló el orgullo de sentir nuestro acento en la Quinta Vergara. Boncó Quiñongo, ¿sabes por qué el monstruo no se comió al negro?, porque perro no come perro, es decir, monstruo no come monstruo, y eso eres tú. Te pedí una gaviota y no te bastó con una de plata, porque la plata no es lo tuyo, nos traes una de oro. Porque eres el emprendao de Five Star Jewelers. ¡Felicidades negro!”, escribió.

