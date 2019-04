América Latina, Cuba,

Publicado el Viernes, 12 Abril, 2019 - 16:19 (GMT-5)

El elenco principal de Vivir del Cuento, que regresó a Cuba este 9 de abril luego de una exitosa gira por Estados Unidos, ya está ensayando para presentarse en el teatro Karl Marx de La Habana.

El incansable equipo se prepara para La historia no contada de Bailando en Cuba, espectáculo que presentarán durante tres fines de semana seguidos en el recinto capitalino.

La presentación responde a las 'exigencias' y reclamo de su público en la Isla, que no podía esperar a verlos de nuevo y a que grabaran nuevos capítulos del show televisivo, puesto que llevan viendo programas repetidos desde que los cuatro actores principales se fueran a Estados Unidos.

Sus seguidores han reaccionado con total alegría a la noticia de que los actores Luis Silva, Andy Vázquez, Mario Sardiñas y Omar Franco no solo están de regreso sino que además preparan un gran show en La Habana.

"Qué bueno, ese elenco me encanta, nunca me pierdo sus programas aunque sean repetidos, trataré de ir al teatro", "Qué bueno que llegaron. Los extrañé", "Ni un descancito. Son los mejores y los más bárbaros", "Son lo máximo los mejores actores y comediantes los amo y no me pierdo uno solo de sus programa", comentaron algunos.

Otros también decidieron alertarles, ya que en uno de los fragmentos del show que se muestra en los ensayos mencionan a la jutía, un animal que por estos días acapara portadas luego de las declaraciones de Guillermo García de que se "cultivarían" para consumo nacional. "Cuidado con las jutias ehh!!!", le aconsejó un seguidor.

Los días tanto de venta de entradas como de apertura de función aún no se han revelado, pero ya los seguidores lo reclaman: "Por fa más detalles de esa función!, día y hora", "Cuándo es???", "Pueden decir qué día comenzará la venta de entradas para el espectáculo".

