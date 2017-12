Beatriz Luengo adapta al español "When I was your man", de Bruno Mars

"No es una traducción ni mucho menos porque no me gustan las traducciones de temas que nacen en un idioma", así Beatriz Luengo presentaba a sus seguidores su adaptación del tema "When I was your man", del cantante y compositor Bruno Mars.

El vídeo fue compartido el pasado 25 de diciembre, como felicitación por las Navidades: "Feliz Navidad a todos de la mejor manera que mi corazón puede expresarlo" escribió en su cuenta de Instagram la también compositora.

Sobre su interpretación Luengo afirma que es "una visión en español de una melodía mágica. Es una visión como mujer del amor y la equivocación". La letra ha sido escrita por ella.

No es esta, sin embargo, la primera vez que la española lanza una versión, desde una perspectiva femenina, de un tema defendido inicialmente por un hombre.

Hace unos meses sorprendía con una versión de El Amante del estadounidense Nicky Jam.

Beatriz dio el salto a la fama con su aparición en Un paso adelante (2002-2005), donde conoció a su pareja y padre de su hijo, el también cantante y cubano, Yotuel .

Desde que emprendió carrera como solista, con su álbum debut Mi generación (2005), ha posicionado algunos de sus sencillos dentro de los primeros puestos de las listas de éxito y de preferencia de sus muchos e incodicionales seguidores, que trascienden las fronteras de su España natal.

Figuran en su discografía, además, BL (2006 y editado en Francia), Carrousel (2008), Bela y sus Moskitas Muertas (2011) y Cuerpo y Alma que verá la luz el próximo 2018.