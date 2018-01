La espectacular interpretación en vivo de Camila Cabello de "Never be the same"

La cantante cubana Camila Cabello no para de cautivar en cada uno de los escenarios que pisa.

En su visita al programa de televisión estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la joven impresionó con su interpretación en directo de su último sencillo “Never be the same”.

El vídeo oficial de la canción fue estrenado el pasado mes de diciembre de 2017 y está compuesto por una serie de imágenes que recogen varios momentos de la vida de la artista, desde su infancia en Cuba hasta la actualidad.

El audiovisual, ya supera los más de 2 millones de visualizaciones en YouTube y es, actualmente, uno de los temas más escuchados en todas las listas de reproducciones a nivel internacional.

