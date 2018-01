Olga Tañón agradece al cubano Osmani Espinosa por esta canción

La mujer de fuego, Olga Tañón, tuvo un hermoso gesto de agradecimiento hacia el compositor cubano Osmani Espinosa, durante su presentación de este lunes en la Plaza del V Centenario en la 48va edición de las Fiestas de la calle de San Sebastián (Puerto Rico), una presentación de la que seguramente se hablará durante mucho tiempo ya que hasta la propia alcaldesa del lugar no pudo contenerse en su asiento, y subió a la tarima para moverse al ritmo de la cantante caribeña.

El show dio comienzo a las 7:00 p.m., y terminó bien tarde en la noche. Olga Tañón, una enamorada y fiel defensora de los cubanos y de su música, dijo en la plataforma de Facebook:

La gran fiesta ha sido una maravillosa canción que llegó a mi vida ! Todavía recuerdo que estando en Cuba en la Oficina Secreta, el gran compositor @osmanyespinosa me mostró el tema y me llego a el alma la alegría que llevaba tatuada este tema . Tiempo después me he dado cuenta que mientras más la canto más la amo ! Aún recuerdo cuando la grabé y se la puse a mi amada Madre y rápidamente comenzó a bailar. LA GRAN FIESTA es un regalo a la vida y llegó para recordar a todos que es nuestro más Preciado regalo ! Gracias @osmanyespinosa y gracias a todos los que la han convertido en su favorita !!!! Gracias PUERTO RICO!! Gracias a Dios por todo lo bueno y no tanto !!! "

Osmani Espinosa es uno de los grandes compositores cubanos en la actualidad. Precisamente este tema, le valió alzarse con el premio Premio Grammy Latino a Mejor Álbum de Fusión Tropical, gracias a la fenomenal interpretación de Olga Tañón.

Varias de las letras de este destacado músico, productor y compositor musical nacido en Manzanillo, provincia de Granma, son interpretadas por artistas cubanos entre los que destacan Qva Libre, Mayco D’ Alma, Laritza Bacallao , Leoni Torres , Boni y Kelly, los Van Van, Manolito Simonet, Alain Daniel, Yulien Oviedo , y Alexander Abreu entre otros. Su tema Que suenen los tambores, alcanzó el puesto número 1 en las listas del Billboard Latino en 2015, lo cual le valió para obtener el Premio BMI USA en la categoría Tema Más Interpretado del Año.