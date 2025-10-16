Olga Tañón invita a Leoni Torres a compartir concierto en Miami: "La gente va a salir más enamorada de ti"

La cantante puertorriqueña Olga Tañón invitó al artista cubano Leoni Torres a compartir el concierto que ofrecerá el próximo 15 de noviembre en el Hard Rock Live de Miami, una cita que promete ser una verdadera fiesta de música y emociones.

“Leoni, tú no sabes lo feliz y lo contenta que yo me he sentido desde el momento que dijiste que sí, que me vas a acompañar en el Hard Rock Live. Gracias, gracias, gracias”, expresó la llamada Mujer de Fuego en un video publicado en sus redes sociales, donde se mostró visiblemente emocionada por compartir escenario con el intérprete cubano.

Por su parte, Leoni respondió con cariño y admiración: “Olga querida, gracias por invitarme. Estoy muy feliz por ser parte de este show tan bonito que se va a hacer el día 15 de noviembre”.

Entre risas y complicidad, la artista boricua adelantó que el público vivirá una velada inolvidable: “Esa noche yo te puedo asegurar que la gente va a salir más enamorada que nunca de ti, con esa música, con ese sabor, con ese meneo, con ese sombrero, con ese swing que tú tienes. Qué más se puede pedir, muchacho”.

Leoni, agradecido y divertido, devolvió el cumplido: “Esa noche va a ser increíble, porque con la Mujer de Fuego en escena, con esa fuerza que tú tienes, esa manera de cantar que tiene la Olga Tañón, va a ser espectacular”.

El encuentro entre ambos promete una combinación explosiva de energía tropical y ritmo caribeño. Olga Tañón aseguró que el espectáculo estará lleno de alegría, pasión y los grandes éxitos que han marcado la carrera de ambos artistas.

El concierto será una cita imperdible para los amantes de la música latina, en un escenario icónico como el Hard Rock Live, donde la puertorriqueña promete hacer vibrar al público junto a uno de los artistas cubanos más queridos.

