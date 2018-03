Estados Unidos,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Si hace dos meses Camila Cabello se llevó toda la atención de sus fans con el videoclip de su sencillo Never be the same, ahora la cantante cubana vuelve a sorprender con un nuevo material audiovisual en el que le da vida a la misma canción.

Como pudimos apreciar, el primer clip del tema estaba compuesto por varias imágenes tomadas en diferentes momentos de la vida de la joven, entre las que se incluían algunas secuencias que reflejaban su época en Cuba.

Sin embargo, en esta segunda propuesta Camila se dejó llevar por el director estadounidense Grant Singer y nos presenta una interpretación magistral desde diversos planos y escenografías, acompañada de distintos vestuarios que muestran a una cantante mucho más sensual, entregada y madura.