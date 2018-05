Estados Unidos, Sur de la Florida,

Backstreet Boys, la popular boys band norteamericana, ha estrenado este jueves su nuevo tema titulado Don't Go Breaking My Heart, con motivo del arribo a sus 25 años de trayectoria. El nuevo tema constituye el primer sencillo desde el año 2013, en que estrenaron su noveno trabajo discográfico titulado In A World Like This.

En Twitter, los miembros de la agrupación publicaron: “Nuestros corazones están a punto de estallar, pero no se van a romper… porque #DontGoBreakingMyHeart es el trending topic número uno en Estados Unidos. ¡Gracias”.

Don't Go Breaking My Heart fue escrito por Stephen Wrabel y producido por Stuart Crichton y Jamie Hartman, y es una canción de desamor que combina las armónicas voces habituales en la banda, con ritmos de pop y música electrónica.

El tema formará parte del décimo álbum de estudio que se espera salga a la venta en este 2018 y del que aún no se conoce nombre ni fecha de publicación.

A pocas horas de su estreno, el videoclip ya contaba con más de 500.000 reproducciones en YouTube.

Hace pocos días, los Backstreet Boys dejaron boquiabiertos a los pasajeros de un crucero con un simpático homenaje a las Spice Girls, homenaje que incluyó una divertida actuación para los turistas que viajaban hacia las islas de Turcos y Caicos, en el Caribe, e incluso se disfrazaron como las integrantes de la popular banda de pop británico.