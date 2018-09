América Latina, Cuba,

Yosdany Carmenates, más conocido como Jacob Forever, ha estrenado "Se acabó el querer", un rap que por su sonoridad recuerda sus comienzos en el género urbano junto al proyecto Made in Cuba.

En poco menos de tres minutos de duración, el vídeoclip muestra idílicas imágenes aéreas y se ve al popular reguetonero cubano cantando encima de un auto negro o sentado a orillas del mar.

"Ahora me encontré y no me voy a perder, nadie quiere a nadie, se acabó el querer", comienza Jacob; y precisa "las cosas son como son, son como son, no son cuando tú quieres sino cuando tienen que ser".

"Tú envidia no me mata porque soy el inmortal", añade en otro momento.

Tras un aluvión de provocativas frases, en la parte final del tema Forever enfatiza que da gracias a Dios, a los orishas, a su familia y a todos sus seguidores a nivel mundial por estar donde está.

Aunque el cantante precisa que nadie se coja la letra como algo personal, con ironía añade: "ah, y si te lo coges me da igual".

Recientemente fue noticia la visita de Jacob Forever a su tierra natal, Camagüey, donde dio un concierto para todos sus seguidores en la ciudad de Santa Lucía, visita que realizó en compañía de su esposa, Diliamne Jouve, más conocida como La Dura.