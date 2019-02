Estados Unidos, Sur de la Florida,

Publicado el Sábado, 2 Febrero, 2019 - 13:53 (GMT-5)

El artista urbano cubano Luis Alberto Almanza, conocido en la farándula como El Úniko, ha compartido en sus redes sociales un video en el que le canta a Cuba, "la que me vio nacer", como muestra de apoyo tras el paso del devastador tornado que arrasó en varios barrios de La Habana el pasado 27 de enero.

Sobre la música de Dj Conds, el reguetonero canta a "la que me vio jugar, la que me vio reír, la que me vio correr" y exhorta a los cubanos a que "juntemos la voz y vamos a pedir un nuevo amanecer".

"Yo soy el pueblo, los escombros tirados en la carretera, soy la bandera, las cicatrices, yo soy cubano y Cuba corre por todas mis venas", rapea El Úniko, y agrega que "el techo que se desplomó el pueblo lo levanta y te aseguro Cuba no se espanta".

El Úniko, de 27 años, se ha caracterizado por componer temas contestatarios y cantarle a la falta de libertad y derechos humanos en Cuba, a la emigración de la Isla, y a varias páginas dolorosas como la separación de las familias, la frustración, la represión y la falta de oportunidades en temas como Cuba, La libertad no tiene precio y Me fui de Cuba por el Ecuador.

