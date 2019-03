América Latina, Cuba,

Publicado el Sábado, 2 Marzo, 2019 - 06:48 (GMT-5)

El cantante y guitarrista cubano Alexis Puentes, popularmente conocido por su nombre artístico, Álex Cuba, ha estrenado su último videoclip, del tema Yo no sé, producido por Those Canadians.

Según su cuenta en Facebook, el material fue muy divertido de filmar.

"Me divertí mucho creando los personajes y viviéndolos en frente de la cámara. Alfonso Cuba, Adolfo Cuba, Amado Cuba etc etc", comentó el compositor.

Este artista fusiona la música desde su esencia cubana y latina. Reside hace más de 20 años en Canadá, en un pequeño pueblo de apenas 5.000 habitantes rodeado de montañas, adonde emigró por amor hacia su esposa, con quien tiene tres hijos.

Ha obtenido importantes premios en su carrera, como el Grammy Latino al mejor artista revelación, en 2010, y el mismo galardón al mejor álbum de cantautor en 2015 por Healer, disco que también estuvo nominado al Grammy como mejor álbum pop latino.

Nació en 1974 en Artemisa y canta en español e inglés. Su música mezcla sonoridades del funk, el jazz y el pop.

“Cuando hacemos música basada solamente en Cuba, es muy difícil que trascienda a alguien que no sea de allá”, dijo en una reciente entrevista en México.

