Seis músicos cubanos compiten este domingo por un premio Grammy

Cuatro de los nominados: Dafnis Prieto, Aymée Nuviola, Gonzalo Rubalcaba y Alex Cuba Foto © Instagram de los artistas

Seis músicos cubanos tienen la posibilidad de alzarse este domingo con un gramófono dorado en la ceremonia de entrega de los Premios Grammy que tendrá lugar en Las Vegas.

En esta edición 64, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos nominó a Chucho Valdés en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino con el fonograma Mirror, Mirror (en colaboración con Chick Corea). En este apartado también tiene oportunidad el sexteto de Dafnis Prieto con el disco Transparency.

El cantautor cubano residente en Canadá Alex Cuba sobresale entre los contendientes a Mejor Álbum Pop Latino con Mendó. En tanto Aymée Nuviola está nominada por su producción Sin salsa no hay paraíso en la categoría de Mejor Álbum Latino Tropical.

Otro representante de Cuba en este importante certamen de la industria musical es el pianista Gonzalo Rubalcaba, quien por su trabajo en Skyline, junto a Ron Carter y Jack DeJohnette, opta al galardón de Mejor Álbum Jazz Instrumental.

Por su parte, el compositor cubanoamericano Arturo O’Farrill podría ser reconocido doblemente: en el apartado de Mejor Composición Instrumental por su proyecto Dreaming In Lions, junto A The Afro Latin Jazz Ensemble y en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino por Virtual Birdland.

Todos estos artistas cubanos cuentan ya con premios Grammy, siendo Chucho Valdés el de mayor palmarés, con cuatro lauros en este certamen y otros dos en su versión para la música latina.

Además de competir como nominada, Aymée Nuviola se presentará durante la gala de este domingo, como parte de un segmento especial que la Academia ha querido dedicar a géneros musicales con poca representación en espectáculos anteriores. Otros latinos que actuarán esta noche son el colombiano J Balvin y la argentina María Becerra, quienes interpretarán su tema "Qué más pues?".

En un inicio, la ceremonia de entrega estaba prevista para el 31 de enero último, sin embargo, la entrada de la variante ómicron a territorio estadounidense obligó a aplazarla y trasladarla de Los Ángeles al MGM Garden Arena de Las Vegas.

El comediante sudafricano Trevor Noah será el encargado de conducir esta gala que regresa a la presencialidad luego de que los dos años anteriores quedara suspendida como consecuencia de la pandemia de COVID-19. En el listado de artistas que subirán al escenario sobresalen Lady Gaga, John Legend, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Carrie Underwood y Silk Sonic, la banda que lidera Bruno Mars.

Según el periódico Los Ángeles Time, en el espectáculo principal que se transmite por diversas cadenas de televisión para todo el mundo, solo se presentarán las cuatro categorías principales: álbum, disco, canción del año y mejor artista nuevo. El resto de los galardones se dan a conocer en una gala colateral que lleva por nombre Ceremonia Premiere.

Entre los artistas con más nominaciones se encuentran Jon Batiste, con 11, y Justin Bieber que tiene ocho. Rodrigo, Eilish y Lil Nas X tienen posibilidades reales de llevarse los gramófonos más importantes.

Tras el escándalo de los Premios Oscar el domingo pasado, la presión sobre los Grammy para llenar este espacio es mucho mayor. Noah ha estado sin actividad en las redes sociales, e incluso, su programa The Daily Show, no salió al aire durante toda la semana, desde que el mundo se escandalizara por la bofetada de Will Smith al comediante Chris Rock.

Al momento de publicar esta nota, Chucho Valdés, uno de los más importantes músicos cubanos, anunció su victoria en su cuenta oficial de Facebook. (NOTICIA EN DESARROLLO...)

