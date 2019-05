Baby Lores contraataca contra Chocolate MC: "Tú no eres un orgullo cubano, tú eres la degradación del cubano"

Publicado el Jueves, 9 Mayo, 2019 - 06:17 (GMT-5)

El cantante Baby Lores ha tomado cartas en el asunto y ha decidido responder al reguetonero Chocolate MC, tras las palabras pronunciadas por "El rey de los reparteros" sobre él mediante un vídeo emitido en directo en sus redes sociales.

Para ello, ha utilizado el mismo medio de comunicación y ha enviado mediante su perfil de Facebook unas palabras dirigidas a Chocolate MC.

Toda la polémica surge en torno a una imagen que compartió el exintegrante del Clan 537 en sus perfiles en la que abogaba por la unión entre todos los exponentes del género urbano.

Teniendo en cuanta de que forma parte de los tantos exponentes del género urbano de la Isla, Baby Lores optó por etiquetar a Chocolate MC en dicha publicación, algo que al parecer no acabó gustando del todo al repartero.

Baby Lores / Instagram

"Yo no me voy a poner a tu nivel, yo no me voy a rebajar", comenzó Baby Lores su emisión en directo mostrando calma y educación. Según alegó decidió arremeter contra Chocolate debido a que él le faltó el respeto pues "tiene la costumbre de ofender a los hombres".

Tal y como comenta el cantante Chocolate le dedicó unas bochornosas palabras, ya borradas de las redes sociales del repartero, en las que le desacreditada como persona y artista "sin ningún tipo de justificación."

"La has cogido con ofender a los hombres de todas las maneras, burlarte de la gente y no sabes que la vida los golpes te lo devuelve. Tú dices que tú eres el más pegado y estás acostumbrado a ponerle el dedo a Yomil y El Dany, a todo el mundo. Me ofendiste, hablaste mil cosas. Mira Choco tú tienes un historial público y lo que dijiste de mí no es noticia. Si te molestaste por el poste me hubieses llamado, eso es lo que hacen los hombres...", comentó.

Baby Lores no tuvo reparos en invitar a Chocolate a que se examinara él mismo, además de decirle que no representaba ningún tipo de orgullo para la cultura del país: "Mírate tú mismo, tú mismo debes sentir pena de ti por la manera en la que tú te expresas. Tú no eres un orgullo cubano, tú eres la degradación del cubano...", agregó.

El cantante dejó bien claro de que se iba a defender ya que la querella fue iniciada por Chocolate y no por él, en cuanto a esto añadió: "El que empezaste fuiste tú. Me voy a defender porque es válido y lo vamos a resolver como caballeros... no te estoy amenazando."

"No hay necesidad de salir en un directo hablando todas esas cantidades de porquerías, eso habla muy mal del cubano. Cualquiera que vea eso siente vergüenza ajena", le dijo.

Éstas y muchas otras expresiones se pueden escuchar en el vídeo de Baby Lores. Sobre todo, llamó a Chocolate a que hiciese uso del "concepto respeto", pues carece de "valor" y de "nivel cultural".

"El rey de los reparteros", por su parte, posterior a la emisión del cantante publicó un post en su cuenta de Facebook donde hace referencia a la invitación que le hizo Baby Lores a "resolver el problema como caballeros."

Chocolate / MC

