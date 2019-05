Estados Unidos,

Publicado el Jueves, 30 Mayo, 2019 - 12:48 (GMT-5)

Después de enamorar a su público con el tema Con altura junto al español El Guinco y el reguetonero colombiano J Balvin, ahora la cantante española Rosalía ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de un nuevo videoclip musical.

A través de su canal de YouTube la joven catalana ha lanzado el audiovisual de Aute Cuture, una propuesta que llega para remarcar el particular estilo de la artista.

Dicho trabajo llega con motivo al primero aniversario de uno de sus mayores éxitos, Malamente, canción perteneciente a su segundo álbum El mal querer y que la catapultó a la fama que la hizo conocida en medio mundo.

"Hoy hace un año que saqué Malamente. Hoy hace un año que mi vida cambió con este tema que me permitió conectar con tantas personas... Fue gracias a mis amigos y a mi familia que pude emprender El mal querer", comentó la artista en una publicación de Instagram.

. Aún no puedo creer que haga solo un año cuando por poco me moría de los nervios porque estaba arriesgándolo todo por este proyecto. Ha sido un año en el que he intentado no dejar escapar una sola oportunidad y trabajar durísimo. Y estoy súper agradecida por todo lo que me ha venido y todas las personas q me han ayudado. Cada día que pasa doy las gracias de teneros apoyándome", agregó.

Con Aute Cuture, Rosalía rinde un claro homenaje a la industria que gira en torno a las pinturas y a los diseños acrílicos de uñas, incluso en el videoclip hace referencia a una de las marcas cosméticas más importantes del mercado: Revlon.

