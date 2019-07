Estados Unidos,

Publicado el Viernes, 12 Julio, 2019 - 19:55 (GMT-5)

La cantante cubana Camila Cabello está imparable con sus colaboraciones. Ya sorprendió con Find U Again junto al reconocido productor y DJ Mark Ronson, y con Señorita, junto a Shawn Mendes, que ya es un exitazo con más de 230 millones de reproducciones en YouTube.

Ahora, la cantante se ha anotado otra colaboración grande y, de paso, ha cumplido un sueño: trabajar junto al cantautor británico Ed Sheeran. La cubana ha participado en el tema South of the Border, que forma parte del nuevo disco del cantante No. 6 Collaborations Project, el cual, como indica su nombre, incluye a varios artistas.

En el tema también participa la mundialmente famosa rapera del Bronx, Cardi B.

Camila aprovechó el estreno del tema para confesar que Ed Sheeran era uno de los artistas "más significativos de mi vida" y que este era "un momento muy especial, estar en una canción con un artista que ha significado tanto para mí".

La cantante dijo que había sido una fan de Sheeran desde adolescente y que "mi yo de 13 años nunca se imaginaría esto". En el post, incluyó un video de cuando estaban preparando la canción, en el que ella le explica el significado de la parte que canta en español.

