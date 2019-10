Publicado el Miércoles, 30 Octubre, 2019 - 13:04 (GMT-4)

Novio en Miami, así se llama la nueva propuesta musical que trae la cantante cubana Señorita Dayana y que acaba de ver la luz mediante su canal oficial de YouTube.

Con este tema cargado de ritmos urbanos la reguetonera vuelve a sacar a relucir a través de su letra su lado más pícaro y calculador, al cantarle a una pareja que tiene en La ciudad del sol pero que se caracteriza por tener doble moral y ser un completo mentiroso.

"Les tengo que confesar que... Yo tengo un novio en Miami, que me dice: ¡Cómo yo te quiero mami! Qué él no es infiel. ¡Qué él no es celoso! Pero yo sé que él es tremendo mentiroso", es una de las estrofas que componen la canción.

Novio en Miami, por su parte, aparece dentro del último álbum de Señorita Dayana llamado Victoria y que fue lanzado por la artista en todas las plataformas digitales el pasado mes de mayo de este año 2019.

El disco está compuesto además por otros temas ya presentados anteriormente por la cantante urbana como Me gustan los dos, Cuando el amor en colaboración con el cantante cubano Rey Ruiz, Ojitos pintaos o el más popular de todos: Sola.

Además de los temas que forman parte de Victoria, Señorita Dayana también ha estado trabajando en otras piezas musicales a modo de sencillo.

Dentro de esta lista encontramos No voy a llorar por ti, un remix a una de las canciones más populares de la agrupación de reguetón panameña La Factoría y que más sonó en la radio hace más de una década.