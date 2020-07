El Negrito estrena el videoclip de "Dalo por hecho", dedicado a su novia y madre de su hijo

El reguetonero cubano Reinier Sarría, conocido artísticamente como El Negrito, estrenó a través de su canal oficial de YouTube su más reciente videoclip musical.

Se trata del audiovisual correspondiente al sencillo Dalo por hecho, también lanzado bajo el nombre de La puta, y que está dedicado a su novia y madre de su hijo, Yansari.

El videoclip fue filmado en Miami (Florida), ciudad en la que reside el cantante urbano junto a su familia, bajo la dirección del realizador cubano Daryel Mustelier. Tal y como se puede apreciar, el material está protagonizado por Yansari y El Negrito, quienes en todo momento ponen en evidencia la buena relación y el amor que les une.

En la canción del antiguo integrante de la agrupación de reguetón ya desintegrada El Negrito, El Kokito y Manu Manu podemos encontrar algunas estrofas como esta:

"Y dalo por hecho, que el día que corone yo a esa puta le voy a dar una vida, le voy a dar una vida", "a esa que tú llamas puta no se acuesta por dinero, esa puta para mí es perfecta, es el ser que yo más quiero", "a esa que tú llamas puta no es puta es estríper, por eso con esa puta yo me quito el sombrero", "mi puta tiene un hombre, ella no mantiene chulo, por ella doy mi vida entera", entre otras.

Reinier y Yansi, como se lo conoce a la joven cariñosamente, llevan casi dos años de relación sentimental y juntos han formado una bonita familia.

La pareja dio a conocer su noviazgo en diciembre de 2018 con varias imágenes en sus redes sociales en las que aparecían compartiendo juntos y derrochando amor y pasión.

Un mes después de hacer pública su relación, el reguetonero y la joven anunciaron que se había comprometido y que tenían planes de pasar por el altar en la ciudad de Miami, Florida.

En octubre de 2019 ambos dieron la bienvenida a su primer hijo en común a quien llamaron Yanrey. "Qué mejor bendición que esta, que Eleggua me lo colme de bendiciones y Oya me le de larga vida, aparte nació en su día", comentó el cantante urbano tras compartir la primera foto del bebé desde el hospital.

