Publicado el Martes, 31 Diciembre, 2019 - 12:45 (GMT-4)

La cadena estadounidense de televisión MTV se ha unido a la celebración de Fin de Año 2019 al ritmo de su plato fuerte: la música.

La empresa ha querido regalar a sus seguidores un lista de los mejores videoclips a nivel internacional que más han sonado en la última década y ha compartido una recopilación de algunos grandes éxitos mundiales a través de su canal de YouTube.

Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, Hello de Adele, Can't hold us de Macklemore y Ryan Lewis o el famoso Work de Rihanna y Drake, son algunos de los temas elegidos para animar estas fiestas y con los que MTV te propone bailar toda la noche.

¿Te apuntas a esta lista de reproducción?