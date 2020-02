Publicado el Viernes, 21 Febrero, 2020 - 08:21 (GMT-4)

Bajo el título Me estás matando, Natti Natasha ha lanzado este viernes un profundo mensaje en contra de la violencia de género en forma de canción.

Con su letra, la dominicana visibiliza el maltrato psicológico que sufren muchas mujeres sin necesidad de que haya habido contacto físico.

"Nunca me has golpeado, nunca me has tirado contra la pared, pero salen de tus labios palabras hirientes y tu infidelidad. Me estás matando", canta la artista de 33 años.

Durante las últimas horas, había estado compartiendo diferentes fotografías en las que aparecía con moratones en su rostro escondidos bajo grandes lentes. "Hombres, así nos vemos cuando solo nos levantan la voz. Hoy les contaré en nombre de todas las mujeres maltratadas cómo nos sentimos cuando eso sucede", adelantaba en su perfil de Instagram.

Este tema lo ha presentado por primera vez en los Premios Lo Nuestro, una entrega de galardones que ha tenido lugar este jueves 20 de febrero en Miami.

Para cantarla, la intérprete se presentó con un vestido rojo en forma de flor y sin más compañía que una banda.

A raíz del lanzamiento de este tema, muchas mujeres que se han identificado con la canción y se han atrevido a contar sus propias historias como víctimas de maltrato en los comentarios tanto del vídeo como en las redes sociales de Natti Natasha.

"Esta cancion me hizo recordar en el infierno que vivi hace 8 meses, con mi ex pareja", escribía una usuaria de Youtube, mientras que otra expresaba: "Estuve en una relación toxica, me identifico mucho con esta canción al igual que otras mujeres, lamentablemente".

En más de una ocasión, la diva del reguetón ha demostrado que domina a la perfección diferentes estilos musicales más allá del género urbano. Ese fue el caso de La Mejor Versión de Mí, un tema que presentó la dominicana un año atrás y que también trata el tema del maltrato psicológico en su conmovedora letra.

"La mejor versión de mi no la conociste tú porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera, me olvidé hasta de ser yo", reza la letra.

¿Qué te parece el nuevo tema de Natti Natasha?