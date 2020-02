Publicado el Viernes, 28 Febrero, 2020 - 08:41 (GMT-4)

René Pérez Joglar -más conocido como Residente- ha presentado este viernes su nuevo sencillo, René, un tema íntimo y profundo que ha estrenado junto a un emocionante videoclip dirigido por él mismo.

El rapero puertorriqueño ha descrito este tema como el "más importante" de su vida personal y en sus redes sociales ha contado que lo compuso en un momento muy difícil de su vida años atrás.

"Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar. Estaba en México, el estadio esperándome y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mi mami, me sentía mal y no sabía porqué. Quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema", expresó en su perfil de Instagram sobre esta canción que ha visto la luz este viernes, 28 de febrero.

No ad for you

En el conmovedor videoclip, rodado en Trujillo Alto (ciudad natal del artista), también muestra por primera vez el rostro de su hijo Milo -fruto de la relación que mantuvo con la argentina Soledad Fandiño-, quien aparece al final del clip sonriente y dándole la mano a su padre después de que éste tire una botella al suelo.

La pieza musical también integra la voz de su madre, al igual que la música de Rubén Blades al final de la canción. Y en ella, el cantante habla del vacío que ha sentido y las pérdidas que le han marcado, a la vez que algunos de los peores momentos de su vida.

René se ha abierto en canal con esta canción que ha conmovido a cientos de personas, entre ellos algunos de sus compañeros de profesión que no han dudado en ofrecerle su apoyo y aplaudir que se haya quitado la coraza en este duro relato. Bad Bunny, Anuel AA o la cubana Danay Suárez son solo algunos de los cantantes que le han felicitado por el tema.

En tan solo unas horas, el material audiovisual supera los 2.6 millones de reproducciones en Youtube y se encuentra en la lista de tendencias de la plataforma.

¿Qué te parece el nuevo tema de Residente?