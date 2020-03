Publicado el Lunes, 9 Marzo, 2020 - 08:20 (GMT-4)

Luego de crear unas gran expectativa entre sus seguidores con varios adelantos subidos a sus redes sociales, finalmente el cantante cubano de música urbana Jacob Forever lanzó el remix del sencillo Ponte en colaboración con el joven reguetonero Enzo "La Melodía Secreta".

El tema ha sido presentado a través del canal de YouTube de "El Inmortal" de la mano de un videoclip al más puro estilo casero. El material audiovisual recoge parte de la creación de la canción que tuvo lugar en los estudios de grabación que posee el reguetonero en su residencia de Miami (Florida) y en él se pueden apreciar a ambos intérpretes dando voz a sus respectivas pistas de audio.

Como casi siempre suele ocurrir con cada uno de sus estrenos, Jacob Forever invitó a sus fanáticos a que escuchasen su nueva propuesta y aprovechó la ocasión para preguntarles qué les había parecido y que dejen plasmadas sus opiniones con comentarios.

"Ponte como a ti te guste. Mi gente, ¿ya escucharon Ponte Remix Nos fuimos duro con Enzo La Melodía Secreta, vayan a mi canal de YouTube a verlo si no lo han visto y me comentan que les pareció", escribió el cantante en su cuenta de Instagram junto a un fragmento del vídeo musical.

La petición del cantante urbano se convirtió en órdenes y muchos fueron los espectadores que acudieron a la propia publicación para dejarle algunas palabras en las que expresan sus reacciones tras escuchar Ponte.

"Espectacular, qué rica está Ponte", "Usted es el animal, tremendo palo", "Buenísimo", "Duro ese remix", "Siempre activo, me encanta esa canción", "Woooohh... me rindo contigo", "Me encanta tú música a pesar que soy una viejita de 70 años, besitos bendiciones", "Siempre sí a todas tus canciones, eres el mejor sin lugar a dudas", son varias de las reacciones que le han dejado sus fans y que se han ganado el 'like' del propio Jacob Forever.