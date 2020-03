Cubana canta a sus vecinos en España durante la cuarentena por coronavirus

Publicado el Lunes, 16 Marzo, 2020 - 17:37 (GMT-4)

La cubana Rafaela de la Caridad Santana Rodríguez, mejor conocida como Cachita, se sumó también a las iniciativas que se están viviendo en Italia y España durante la cuarentena por el coronavirus, de salir a los balcones a cantar y hacer un poco más llevadero este aislamiento sin precedentes que están viviendo miles de personas.

La joven, radicada en Bilbao, norte de España, desde hace un año, salió a su terraza micrófono en mano, para regalarle un poco de alegría a sus vecinos y poner su granito de arena a la campaña #QuédateEnCasa, con la que se busca generar conciencia y responsabilidad en las personas ante la pandemia de coronavirus, y a la que se han unido muchos artistas e influencers para animar a la gente y hacerles saber que no están solos.

Cachita, nacida en Cienfuegos, cantó el éxito Que suenen los tambores, de la cubana Laritza Bacallao y la versión en español del tema Never Enough, de la película musical The Greatest Showman.

La cantante contó a CiberCuba que su actuación también va para su gente de Cuba y comentó su desacuerdo con la falta de medidas por parte del gobierno para frenar la propagación del virus en la Isla, que pone en riesgo a la población en general.

"Principalmente me paré en la terraza de casa a cantar en apoyo a Cuba y de lo que está pasando ahora mismo ahí. Estoy en desacuerdo con que no cierren los aeropuertos".

"En Cuba tengo a mi madre, a mi hermana, a muchísimos amigos, mi familia, y quizás este poquito de energía sirva para ellos también", dijo.

Aunque en Cuba se dedicaba a la música, en España todavía no ha podido abrirse camino artístico, pero tiene varias vías por las que puede lograrlo, que espera que se concreten después de que pase toda esta crisis y el país regrese a la normalidad.

En el plano personal, Cachita vive feliz junto a su esposa Irene, con quien pudo cumplir el sueño de casarse de manera legal gracias a las leyes de España.

A la campaña #QuédateEnCasa se han sumado también desde España los cubanos Ariel de Cuba, que a ritmo de merengue electrónico y música urbana pidió a sus seguidores evitar el contacto para contener la propagación del virus; y la cantante Katia Márquez, que lo hizo al ritmo de la popular salsa cubana.

En Italia, la soprano cubana Diana Rosa Cárdenas conmovió a sus vecinos con su maravillosa interpretación de Cecilia Valdés.