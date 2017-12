Una niña hispana muy pobre recibe una fiesta sorpresa por Navidad

Betzabé Gómez, una niña hispana de nueve años, ha tenido una gran alegría con la fiesta sorpresa que le hicieron sus amigos, vecinos y desconocidos.

“Me siento muy feliz y sorprendida porque todos me cantaron Happy Bhirthay”, dijo la pequeña a Telemundo Houston.

Betzabé escribió una carta a Santa Claus por Navidad, en la cual le pedía fuerza y ayuda para su familia, que perdió todo durante el paso del huracán Harvey, que azotó el estado de Texas, Estados Unidos, en agosto de 2017.

La carta se publicó en las redes sociales y fue vista por miles de personas que se solidarizaron.

Pero Betzabé sufre mucho, y no por ser pobre en sí, sino porque sus amigos en la escuela la acosan por ello.

Su madre, María Gómez, lo contó al canal de televisión: “Le hacen bullying. Ella me dice que se burlan de ella por la ropa que lleva, porque somos pobres y su ropa no es de marca. Pero yo le digo siempre que la marca no hace a la gente, ni el dinero tampoco”.

“Quiero que todos los niños que están haciendo bullying paren, porque eso no está bien”, expresó la niña.

Un político de la localidad se ha ofrecido a recaudar fondos para ayudar a esta familia hispana.