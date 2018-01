Nueva campaña de Havana Club apela al exilio para defender la cubanía sin fronteras

Ron Havana Club, de la marca Bacardí, ha lanzado una emotiva campaña bajo el slogan “Por siempre cubano”, que parte de destacar el modo en que estos mantienen sus raíces aunque vivan fuera de la Isla.

La campaña ha sido creada por BBDO Nueva York y resume a experiencia del exilio en un vídeo de 60 segundos. El material ha sido filmado en español e inglés.

El vídeo fue producido y dirigido por exiliados cubanos de Miami. El actor cubanoamericano Raúl Esparza recita el poema “Cuerpo de Isla”, del escritor Richard Blanco, creado expresamente para esta campaña publicitaria.

“Nos expulsaron, pero la patria vino con nosotros. Donde quiera que el exilio nos lleve, permanecemos este cuerpo modelado con la tierra colorada de nuestra Isla, nuestras costillas, sus montes; nuestro aliento, sus brisas; erguidos con sus palmeras, no nos digas que no somos cubanos. Fieles a nuestra lucha, triunfamos. Manos grasientas reparan la belleza destrozada. Llevamos en los bolsillos el vaporoso rocío y el fino polvo de sus amaneceres”.

“A donde sea que el giro del mundo nos lleve, la patria permanece en nosotros, y su sol atardece todavía en nuestras miradas. Caminamos llevando la música de nuestra Isla y el ron ambarino que de ella nace. No me digas que yo no soy cubano; ni a él; ni a ella; ni a ellos; ni a cualquiera de nosotros”.

Roberto Ramírez (director de marketing de Bacardí para Norteamérica) ha explicado a el Nuevo Herald que “La campaña surge para proclamar la herencia de ron Havana Club en la que estamos buscando defender la autenticidad que tiene nuestro ron al ser una marca de origen cubano que fue exiliada”.

A ello se suma un mensaje a todos los exiliados: “que todavía forman parte de su patria y que no hay nada ni nadie que pueda quitarles esa identidad”.

El vídeo acaba con un lema que habla por sí mismo: “Expulsado de la patria, añejado en el exilio. Por siempre cubano”.

El ron Havana Club ha sido otro de los iconos en disputa desde que el ex mandatario Fidel Castro llegara al poder y confiscara las grandes empresas que había en Cuba entre ellas Havana Club, fundada en 1935 por la familia Arechabala, de origen español. Desde 1960 el Gobierno de la Isla pasó a controlar la marca.

Sin embargo, Bacardí asegura haber comprado el nombre y la fórmula de destilación escrita a mano de memoria por la familia Arechabala.

Bacardí y Pernod Ricard, dos de las principales firmas de comercialización de espirituosos a escala mundial, libran desde hace más de dos décadas una batalla legal por la comercialización de la célebre marca de ron Havana Club.

Bacardí, propiedad de la familia cubana fundadora, todavía aspira a los derechos a su nombre en Cuba.

El Gobierno cubano, por su parte, registró su marca estadounidense en 1976 y exportó Havana Club principalmente a Europa oriental hasta 1993, cuando se asoció con Pernod Ricard, con sede en París. Ahora se vende en más de 120 países, pero no en EE.UU., el primer mercado mundial para el ron.