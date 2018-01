Está nevando en Tallahassee, Florida

Estaba avisado que podía suceder, pero no por ello ha sido menos sorprendente. Este miércoles 3 de enero ha amanecido nevando al norte de Florida. Ha tenido lugar específicamente en Tallahassee, capital del estado.

El propio Departamento de la Policía de la ciudad de Tallahassee ha sido el primer entusiasta en publicar en su perfil de Facebook imágenes de la nieve cayendo.

La Policía ha acompañado el vídeo del siguiente mensaje: “Es tan emocionante, pero tenga mucho cuidado si conduce y no se expongan al frío por mucho tiempo sin el equipo adecuado”.

Ya en el pasado mes de diciembre algunos condados al norte de Florida también se cubrieron de nieve a causa de las bajas temperaturas.

Según pasa el tiempo, se multiplican en las redes sociales las imágenes que dan cuenta de que, efectivamente, ha nevado este miércoles en Tallahassee.

Second round of snow here in Tallahassee. Guessing this will be the last we see of it for a few decades... #Flwx #tallahasseesnow pic.twitter.com/6RSXbhWbar