"Los cubanos se están viendo imposibilitados de solicitar la nacionalidad española de sus hijos por simple presunción"

El pasado mes de octubre, el canciller cubano anunció en conferencia de prensa en Washington nuevas normativas migratorias para cubanos residentes fuera de la Isla.

Incluían la eliminación, desde el 1 de enero de este 2018, del "requisito de avecindamiento para que los hijos de cubanos nacidos en el exterior pudieran obtener la ciudadanía cubana” .

Sobre este asunto debate en este vídeo, transmitido vía Facebook Live, el abogado Guillermo Morales Catá, de la consultoría española especializada en Extranjería Legalteam.

"No nos engañemos, ningún cubano hubiera hecho esto ni lo hacía; sino todo lo contrario (...) . Lo que hacían los cubanos es que, al no poder obtener sus hijos la nacionalidad cubana porque no tenían la vecindad civil cubana, se iban a los correspondientes consulados de Cuba (...) y solicitaban un certificado consular que acreditaba que el niño no podía acceder, no tenía la nacionalidad cubana. Con este certificado consular (...) se iban a registro civil y solicitaban la nacionalidad española del niño, nacido en territorio español hijo de cubanos, por valor de simple presunción".

El primero de enero esta realidad cambiaría, y así ha ocurrido como asegura el abogado, pero no para bien de los cubanos.

"Ya tenemos varios casos de niños que han nacido incluso antes del 31 de diciembre de 2017 y, cuando se van dirigiendo al consulado de Cuba (…), les dicen 'no te voy a dar el certificado consular de que el niño no tiene la nacionalidad cubana porque no hay instrucciones precisas desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba ante esta situación'" asegura en tal sentido el especialista.

"Los consulados de la República de Cuba en España (...) se están negando a entregar, a día de hoy, estos certificados consulares, por lo que los niños hijos de cubanos nacidos en territorio español ya no podrán tramitar la nacionalidad española por simple presunción", añade.

"Va a seguir sucediendo así; no sabemos qué va a pasar en los próximos días o en las próximas semanas" comenta el abogado, que califica la situación como mal regalo de Reyes.

