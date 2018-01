Gorki Ávila avisa del regreso de su banda con el CD "Ataque Sónico"

Próxima a cumplir 20 años de creada, “Porno para Ricardo” ―la agrupación de rock punk dirigida por Gorki Ávila― se encuentra grabando en Cuba su nuevo disco. El CD, que tendrá “elementos de música electrónica”, se llamará nada menos que “Ataque Sónico” (en evidente alusión al conflicto diplomático que ha puesto en crisis las relaciones bilaterales entre Cuba y EE.UU.).

La grabación se realiza en “La Paja Recold” ―la productora de Gorki― que ha cedido espacio también a otros proyectos artísticos de la Isla.

En entrevista concedida para Cubanet, el músico destaca que con el fin de celebrar dos décadas de complicada existencia de la agrupación, grabarán también un segundo disco en el extranjero.

“El que va a celebrar en grande la existencia de la banda, es un segundo disco que vamos a grabar en Argentina. Queremos incluir temas del repertorio viejo, pero con variaciones pequeñas porque no hemos tenido tiempo de hacerles cambios profundos. Será una experiencia genial (…) Cuando terminemos de grabar nos presentaremos en un concierto en ese mismo país”, añadió.

Gorki, explica cuál fue el origen de la banda y cómo la osadía política ha formado siempre parte de su esencia:

“Empezamos a crear cosas casi sin proponernos. Los temas que estábamos haciendo dentro del grupo eran sobre la realidad y las cosas que nos afectaban. Algunos colegas nos decían que si pensábamos que estábamos en el Yuma, todo porque hacíamos esas canciones irreverentes con lenguaje explícito, sensual, o aquello que para mí no eran malas palabras (…) Eso forma parte del pensamiento esclavo que inculca este sistema en la mente de los cubanos (…) Nosotros estábamos bien claro lo que queríamos (…) Aunque de cierta manera estábamos metidos en el carro de la Asociación Hermanos Saíz”.

Desde el comienzo mismo fueron censurados, pero con el paso del tiempo se agravó y se convirtió en “represión policial directa”, explica Gorki.

“¿Cuándo tú has visto que un movimiento surja al lado de las instituciones? Eso es imposible. Sabíamos que el vínculo con el oficialismo no nos iba a dar nada. Vincularnos a la Asociación Hermanos Saíz, simplemente era para tratar de ir algún tipo de festival porque ellos te exigían ese tipo de mierda", dijo.

"La Asociación Hermanos Saíz es el enemigo más cercano que tiene cualquier artista, y nosotros lo hicimos nuestro enemigo íntimo desde el primer momento. Por eso es que este país todo el arte que se hace es como el arte de una aldea. No tiene ningún tipo de pujanza, ni vanguardia, todo está filtrado. Lo más triste del caso es que los propios artistas son los que se autocensuran”.

En el año 2003 el músico fue arrestado y no salió de prisión hasta 2005. A partir de ese momento “Porno para Ricardo” fue más agresivo en sus letras contra el Gobierno.

“El camino de Porno para Ricardo desde que yo salí de la cárcel ha sido abierto y radical hacia todo lo que es institucional y para el totalitarismo de este país (…) Es una forma de decir directa, sin ningún tipo de pena, no tiene pudor. No me importa el precio que paguemos. Tenemos encima de nosotros el acoso de las instituciones más pornográficas, represivamente hablando, como la PNR (Policía Nacional Revolucionaria)”, enfatizó.