Willy Chirino revive su tema “La Habana DC (después de Castro)” con imágenes de una Cuba libre

El reconocido salsero cubano Willy Chirino volvió a emocionar a sus seguidores al rescatar uno de sus temas más simbólicos: “La Habana DC (después de Castro)”, una canción que compuso y produjo en 1993 para la organización Hermanos al Rescate, pero que nunca había sido ampliamente difundida.

“La Habana DC (después de Castro). Canción que escribí y produje para Hermanos al Rescate en 1993. Nunca salió en alguno de mis discos”, escribió el artista en su cuenta de Instagram, donde compartió un fragmento del tema acompañado de un video con imágenes generadas con inteligencia artificial.

El material visual recrea una Habana completamente distinta: luminosa, moderna y abierta al mundo. En las escenas se aprecian lugares icónicos como el Capitolio de La Habana junto a un restaurante McDonald’s, un Burger King, un supermercado Sedano’s y hasta un Taco Bell en plenas avenidas bordeada de palmas y autos clásicos.

Estas imágenes, despertaron la nostalgia y el deseo colectivo de ver algún día una Cuba libre y próspera. Para muchos, el video simboliza el sueño de una Isla reconstruida, reconciliada y abierta a la vida cotidiana que durante décadas se les ha negado a los cubanos.

El autor de “Ya viene llegando” acompañó el video con su característico mensaje de esperanza y fe en el futuro: una Cuba “después de Castro”, donde los cubanos vuelvan a caminar sin miedo y La Habana vuelva a brillar.

Aquí te dejamos con “La Habana DC (después de Castro)”, esa con la que sueña Willy Chirino y miles de cubanos.