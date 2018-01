¿Qué consumen los cubanos cuando se conectan a Internet?

El consenso es casi absoluto: el objetivo máximo de los jóvenes cubanos en Internet es encontrar pareja.

Aunque un número cada vez más creciente opta por comportamientos más propios de internautas con conexiones de alta velocidad y permanentes, y hacen compras online y socializan en Snapchat o actualizan sus canales de Youtube, lo cierto es que “el wifi” tiene una connotación cada vez más escapista y migratoria; casi siempre a través del ciber-romance.

"Lo que les interesa es buscar pareja y conectarse con sus amistades, y la política me parece que no le interesa a nadie", dice Teresa Armesto, una notaria retirada que ahora ejerce por cuenta propia en su natal Santiago de Cuba.

Porque ante la pregunta de qué consumen los jóvenes cubanos en Internet, rara vez aparecen respuestas informativas, profesionales o instructivas.

"El 50% se conecta para enamorarse y casi siempre con gente de fuera de Cuba", admite José Fidel Barrios, otro santiaguero que advierte que él es "nuevo en esto", que ayer fue que se empezó a conectar.

Y es que ante tarifas prohibitivas para los bolsillos corrientes, a precio de 1 CUC por hora de conexión (por lo general, menos que esa cantidad ingresa un cubano por una jornada laboral), hay que "priorizar objetivos". Y ninguno más prioritario que encontrar con quién juntarse para salir del país.

Utilizar las redes sociales como alternativa de información ante el control absoluto del Estado con los medios de comunicación en la isla parece ser otra de las prioridades.

Solo un grupo casi insignificante admite consumir blogs o webs de contenido especializado o informativo.

"Sí cómo no, cómo no… por lo general me conecto para leer el Granma", dice a la cámara de Palenque Visión otro santiaguero que prefiere no dar su nombre, quizás como confirmación de la ironía en su insospechada respuesta.