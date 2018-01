Contestar o no contestar: Cubanos paralizados por el temor a "complicarse"

“No sé”; “no estoy facultado para contestar eso”; “estoy apurada/o”; “no, no me cojas a mí para eso”; “de eso ni me preguntes”, son algunas de las respuestas que los entrevistadores de Cubanet se encontraron en las calles de La Habana a lo largo de 2017, y que ahora han compilado en este vídeo de poco menos de tres minutos de duración.

El miedo a hablar y a expresar la opinión propia con libertad y soltura sigue siendo un fantasma entre los cubanos.

Aunque algunos medios de prensa internacionales destacan que es un poco más fácil encontrar ahora quién responda una pregunta en Cuba en la calle que hace unos años atrás, lo cierto es que la libertad de expresión continúa presentándose como un camino poblado de obstáculos y miedos, el principal: “no complicarse”.

Resulta notable, además, que la actitud evasiva abunda incluso en aquellos casos en que se trata de temas que responden más a cuestiones sociales que políticas.

Miedo, timidez y también falta de interés, conocimiento o información sobre los temas acerca de los cuales se pregunta; determinan que sea muy difícil a día de hoy sacar grandes resultados y conclusiones a partir de entrevistas realizadas en la calle en la Isla.

Desde luego ―y este vídeo compilatorio aporta también ejemplos― en el amplio grupo de respuestas existen también quienes parecen haber sido abducidos por el oficialismo.

Se trata de personas que, teniendo en cuenta el modo mecánico y memorizado en que responden, es posible inferir que habla a través de ellos décadas de pensamiento inducido a fuerza de propaganda política.