Diosdado Cabello dice que el grupo de Óscar Pérez iba a atentar contra la embajada de Cuba

El dirigente chavista Diosdado Cabello aportó nuevos detalles sobre el operativo que acabó con la vida del insurgente Óscar Pérez en un enfrentamiento con las autoridades policiales.

"El presidente no lo dijo, pero yo lo voy a decir: le iban a poner una bomba a la embajada de Cuba", aseguró el número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) durante su intervención semanal en la televisión estatal VTV.

De hecho la prensa cubana se hizo eco de esta noticia días antes haciendo referencia a un medio alternativo de prensa. "El medio identificado como La Tabla afirmó, sin precisar detalles, que los planes contra la sede diplomática cubana en la capital venezolana fueron descubiertos por la inteligencia del país sudamericano", aseguró la oficialista Prensa Latina el pasado 16 de enero.

De esta forma explicó los presuntos planes del grupo detenido, incluso afirmó que el ataque se llevaría a cabo "con un carro-bomba que planificaba el grupo terrorista del actor y piloto Oscar Pérez".

Cabello, que elogió el trabajo de la inteligencia venezolana, también causó revuelo por la forma en que explicó el operativo ejecutado por las fuerzas de seguridad.

El dirigente ilustró con dibujo hecho a mano la forma en que se produjo el deceso de Pérez, cuyos familiares han pedido al gobierno de Maduro que entreguen el cuerpo.

"Exijo a las autoridades competentes que me hagan entrega del cuerpo de Óscar Pérez y me permitan darle cristiana sepultura. Si no lo permiten, entonces para mí esta vivo", relató su madre a través de Twitter.