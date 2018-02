Actualidad, Estados Unidos

112 shares - 9 comentarios

Un año después, Michelle Obama confesó qué le regaló Melania Trump el día que el magnate llegó a la Casa Blanca.

Durante una entrevista en el programa de la presentadora Ellen DeGeneres desveló el obsequio de la actual primera dama, que dejó una incómoda escena.

"¿Qué se supone que tenía que hacer con el regalo?. No había nadie que pudiera cargarla. Yo me preguntaba lo que tenía que hacer con ella, ¿acaso tomarme la foto con el regalo? Después llegó mi esposo y me salvo. Lo tomó y metió a la casa", aseguró.

Finalmente la esposa del exdirigente explicó que la caja celeste contenía un elegante "portarretratos".

En aquel momento, marcado por el protocolo, el matrimonio Obama esperó en la entrada de la Casa Blanca a Donald y Melania Trump, que llegó con un obsequio.

Cuando fue a entregar el detalle, Michelle Obama puso una cara de sorpresa que desató innumerables memes en la red.