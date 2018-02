Estados Unidos,

La joven hispanocubana Emma Blanco ha sido detenida por las autoridades norteamericanas de Emigración en el estado de Kentucky, donde vívía con su novio, el médico cubano Frank Rodríguez. Natural del reparto Peralta, en Holguín, ella entró en Estados Unidos con su pasaporte español. Sin mediar ningún tipo de incidente, los agentes de la Policía fueron a buscarla a su casa y la arrestaron. Le faltan sólo 15 días para cumplir el año y un día en EEUU. En dos semanas pretendía aplicar a la Ley de Ajuste Cubano para conseguir la residencia permanente en este país.

Según recoge de Martí Noticias, Emma Blanco es enfermera y está comprometida con su novio médico. La abogada Grisel Ybarra, experta en inmigración, aconseja a los cubanos que no tienen regularizada su situación en los Estados Unidos, no irse más allá de Hialaeh. Dentro del estado de la Florida, donde vive el 78% de los 1,3 millones de cubanos residentes en EEUU, no ocurre estas cosas. Más al norte, aclara, se arriesgan a que les apliquen la ley vigente y a ser deportados.

En todo caso, Ybarra aconseja que continúa con los trámites de la residencia. Si está detenida, tendrán que hacerle la entrevista en el centro donde ha sido confinada. Su novio ya ha contratado a un abogado de Miami para que el caso no acabe en deportación. En todo caso, al ser cubana con nacionalidad española, la deportarían a España.