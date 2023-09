Madre cubana desesperada por su hijo detenido y con orden de deportación

En medio del creciente número de vuelos procedentes de Estados Unidos que viajan a la Isla con cubanos deportados a bordo, una madre hizo un llamado desesperado a las autoridades del país norteño para que no incluyan a su hijo en los próximos envíos.

Charo Rodríguez, una cubana residente en Tampa, suplicó este viernes a las autoridades estadounidenses de inmigración que no deporten a su hijo, quien ingresó en territorio norteamericano en 2019 con formulario I-220B y le fue negado el asilo político.

“Él a Cuba no puede volver… Su vida no va a ser vida… Hasta temo que se quite la vida… En ese país me lo van a destruir. Yo pido, por favor que no me lo deporten. Se lo suplico al gobierno”, dijo esta madre cubana en declaraciones a Univisión.

Yanoi Alonso Rodríguez ingresó en Estados Unidos en 2019. A pesar de habérsele negado el asilo político, el joven cubano pudo obtener permiso de trabajo. Pero este jueves quedó detenido tras acudir a una cita con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Fue a una cita rutinaria de ICE el 21 de agosto, en la cual quedó detenido. Lo trasladaron a un centro de detención en Pompano Beach”, explicó su madre al citado medio.

Ahora la familia está desesperada y no sabe cuándo será deportado. Angustiada y entre lágrimas, la madre denunció que los derechos de su hijo fueron vulnerados por las autoridades estadounidenses.

“Engaño es poco lo que hicieron. Decirle que es una cita rutinaria y detenerlo sin previo aviso, eso no se hace. Por lo menos debían haberle puesto un grillete, haberle dado un tiempo para que él pudiera organizar su vida, su trabajo, todo…”, dijo entre sollozos la mujer.

Este jueves arribó a La Habana el sexto vuelo de deportación procedente de Estados Unidos con 35 personas a bordo, según informó la embajada de Washington en la isla. Se trata del sexto vuelo de deportación proveniente de ese país en 2023.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba reiteró la importancia de respetar las leyes migratorias y aduaneras para evitar consecuencias legales y deportaciones, las cuales se reiniciaron luego de una larga suspensión y la llegada de 224,764 cubanos en el año fiscal 2022 solo por las fronteras terrestres estadounidenses.

El quinto vuelo llegó a Cuba el pasado 17 de agosto con 29 cubanos, una fecha que se mantuvo en secreto, pues ICE maneja con extrema privacidad la fecha de los vuelos de deportación.

Muchos de los detenidos por ICE habían presentado formularios de "paros de deportación", aunque a la mayoría se los suelen negar. Desde que se reanudaron los vuelos de deportación hacia La Habana, a finales de abril, 322 personas han sido devueltas a la isla en los seis vuelos.

El primer vuelo de deportación organizado por Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el más numeroso, retornó a 123 inmigrantes el 24 de abril. El 20 de julio arribaron un total de 33 cubanos deportados a La Habana en el cuarto vuelo de deportación procedente de Miami en lo que va de año.

Resulta llamativo que la cantidad de repatriados ha ido disminuyendo en cada vuelo. Los deportados son cubanos que habían perdido sus entrevistas de miedo creíble al entrar al país y habían recibido un documento I-220B (orden de deportación), aunque se mantenían en libertad bajo supervisión.

El formulario I-220B es un “privilegio” equivalente a la “libertad condicional”, que ofrece el gobierno de EE.UU debido a su propia incapacidad para deportar, expulsar o detener al extranjero, permitiendo así que el extranjero “esté en libertad” mientras transcurre el proceso.

Esta “Orden de Supervisión” contiene los datos del individuo procesado como su foto, huellas dactilares, un registro de cada informe al ICE. Detalla también las instrucciones sobre cuándo, cómo y con qué frecuencia tiene que presentarse ante ICE.

Se entrega a los extranjeros que son liberados de la detención, de custodia o que son considerados de bajo riesgo y, por lo tanto, no son tomados en custodia como parte del Programa de Comparecencia de Supervisión Intensiva (ISAP).