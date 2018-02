América Latina, Cuba,



El Gobierno de Raúl Castro no quiere oír hablar del Grupo de Trabajo de Internet en Cuba, que ha sacado adelante el Departamento de Estado norteamericano por orden del presidente Donald Trump. La Habana considera que es una "violación fragrante" de su soberanía. Pero una cosa piensan los que mandan y otra, muy distinta, los que tienen que perseguir el WiFi por los parques de la Isla. El pueblo sí quiere Internet, venga de donde venga.

Así lo han manifestado varios cubanos entrevistados por Martí Noticias. Una mujer deja claro que todo lo que signifique más desarrollo para el país es bueno para todos. Además, considera que la iniciativa de EE.UU. ayudará a que los cubanos estén mejor informados de todo lo que sucede en el mundo.

"De donde venga la mano que nos ayude... No creo que tenga que ver que sea de Estados Unidos o de otro pueblo. Todo lo que tenga que ver con que nuestro país también avance y el pueblo se sienta bien no me parece que pueda causar problema alguno", señaló otro entrevistado.

"Es un paso grande que se está dando. Es mejor para las personas que buscan cosas en Internet y quieren acceder a bases de datos que están restringidas. Es bueno para seguir descubriendo más cosas del mundo y poder viajar mucho más lejos con internet en Cuba", añade otro.

El joven opositor cubano Félix Lluvier Llerena también apoya el Grupo de Trabajo de Internet en la Isla porque considera que "ya es hora de que las nuevas generaciones conozcan de las nuevas tecnologías, de las potencialidades de internet y de la libre información y que el pueblo cubano decida". En su opinión, "la libre información es clave para todo cambio y liberación que se quiera dentro de Cuba".

El Grupo de Trabajo de Internet en la Isla se reunió este jueves en el Departamento de Estado norteamericano y acordó formar dos subcomités. Uno se encargará de abordar el tema de internet y los medios independientes del oficilismo cubano y otro, de la tecnología que hace falta para "conectar" a los ciudadanos a la red de redes. Cada una de estas subcomisiones, que volverán a reunirse dentro de seis meses, tendrá que elaborar un documento que se presentará en octubre próximo. De esos dos informes saldrán las recomendaciones que se entregarán al presidente Trump y al secretario de Estado.