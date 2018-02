Estados Unidos, Sur de la Florida,

(Ernesto Morales / Víctor Flores)- CiberCuba ha estado este jueves en la vigilia que alumnos, padres y profesores han organizado en la escuela Marjory Stoneman Douglas High School, de la ciudad de Parkland (30.000 habitantes), Florida, para recordar a las 17 víctimas mortales y dar apohyo a los heridos de la masacre cometida ayer por Nikolas Cruz, un joven de 19 años, que había estudiado en este centro, había sido expulsado y disparó indiscriminadamente con un rifle semiautomático dentro y fuera del instituto.

"La vida nos va a pegar y a pegar, pero como comunidad y como país, como humanos, tenemos que seguir luchando para que estas cosas no pasen otra vez. Este tipo de armas no entiendo por qué todavía las venden al público. Tenemos que seguir luchando. No simplemente hablar o decir cosas. Las palabras no van a cambiar nada". Quien así se expresa es Juan Megías, un adolescente que junto a su compañero, Christopher Chalita sobrevivió a la masacre de este miércoles en Parkland.

Los dos estaban en la escuela, en una clase de Historia de los Estados Unidos, cuando sonó la alarma. En un principio creyeron que se trataba de un simulacro porque justo en la mañana habían tenido uno. Fue entonces cuando escucharon tres disparos. Sonaron como si hubiera gente golpeando los muros. Tardaron una hora en ser evacuados del centro. No sabían lo que estaba pasando. "Mucha gente empezó a correr, pero otros creyeron que era una broma. Sin embargo, cuando estaba confirmado (el tiroteo), no veas el susto", recuerda Megías, llevándose las manos a la cabeza.

Él conocía a una de las víctimas. Se llamaba Joaquín Oliver, ex compañaero de la clase de español en noveno. "Pasé el resto del día en un 'shock'. No sabía qué sentir ni qué hacer", confiesa a CiberCuba.

Nada más salir de la escuela, Juan Megías llamó a su madre, que estaba muy preocupada porque había visto las noticias. Su padre estaba en Miami (a una hora de camino) y regresó deprisa a Broward, también con el corazón en un puño.

Megías cuenta además la experiencia de una prima suya que ha visto morir a muchas amigas en el tiroteo de este miércoles 14 de febrero, una fecha teñida de sangre en Parkland.

Del autor de la masacre, Christopher Chalita había escuchado que siempre estaba metido en problemas. Andaba solo porque la gente le temía. "Sabían que no era un niño bueno", concluye.