Marco Rubio afirmó este jueves en el Congreso que muchas de las propuestas que se han hecho sobre las restricciones legales a la tenencia y porte de armas no habrían impedido el tiroteo en una secundaria de Broward el pasado 14 de febrero, en el que murieron 17 personas.

El senador republicano, precisó: "Yo entiendo, de verdad. Usted leyó en el periódico que usaban un cierto tipo de arma y, por lo tanto, vamos a hacer más difícil conseguir ese tipo de armas. No tengo una especie de objeción religiosa a eso, o algún compromiso ideológico con eso, per se".

Y sentenció: "Si hacemos algo, debe ser algo que funcione. Y la lucha hasta este punto ha sido que la mayoría de las propuestas que se han ofrecido no habrían prevenido, no solo la tragedia de ayer, sino cualquiera de las de la historia reciente".

No obstante añadió que el hehco de que "estas propuestas no hubieran prevenido esto [la masacre de Parkland] no significa que levantemos la mano y digamos que no hay nada que podamos hacer"

The New York Times publicó recientemente que Marco Rubio habría recibido, presuntamente, 3.3 millones de dólares de la Asociación Nacional del Rifle (ANR), el lobby más poderoso que promueve y defiende el derecho a tener de armas.

Rubio, por su parte, ha salido al paso prontamente a las noticias sobre sus declaraciones, a las que acusa de distorsionar deliberadamente sus palabras y sacarlas de contexto para crear polémica.