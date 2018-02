América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Yenci Justiz es una niña cubana de 13 años que desde hace más de nueve meses está ingresada en el hospital Juan Manuel Márquez, de La Habana. Su historia conmueve y a la vez da esperanzas. A pesar de los dolores y las operaciones, la niña mantiene la fe en que pronto se recuperará e incluso fue capaz de narrar su historia a la televisión cubana.

“Yo venía de una competencia con un grupo de muchachos en la guagua. Me fui a bajar y la puerta se cerró y quedé con un pie dentro. Se me trabó con la puerta. La guagua cerró y arrancó y me caí de espaldas, debajo de la rueda, de la parte de atrás de la rueda jimagua. Me arrastró y después me pasó por arriba”, contó.

Debido al trauma Yenci sufrió un arrancamiento de la pelvis y el uréter, fracturas de la pelvis y en las caderas y los doctores tuvieron que hacerle una nefrectomía (extirpación de un riñón).

Según explicó una de sus doctoras, tuvo un gran porcentaje de lesiones a nivel del periné y en las regiones lumbar y glútea.

“Mañana es el día de destaparle los injertos, y si están prendidos podría irse a casa, donde empezaría el proceso de rehabilitación activa”, añadió la especialista.

Yenci ve cerca el momento de regresar a casa. Su sueño en el futuro es estudiar Enfermería, el trabajo de los médicos y enfermeras que la salvaron en el hospital la ha estimulado. “Porque aquí hay tantas cosas buenas, que yo quiero aprender lo que ellos hacen. Me gusta”, concluyó.