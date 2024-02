Refresco vitaminado para los niños por falta de leche en polvo en Ciego de Ávila

Las autoridades de Ciego de Ávila anunciaron que los niños de tres y hasta siete años, y aquellos con enfermedades crónicas que necesitan una dieta especial, recibirán solo medio litro de leche y una cantidad de refresco instantáneo vitaminado debido a la falta de la leche en polvo.

Yadiel Pérez Téllez, coordinador de programas y objetivos del gobierno provincial, dijo a la prensa que a partir de esta semana no es posible mantener las entregas del líquido a la población, por lo que la leche en polvo se garantizará solo a los bebés de cero a siete meses de nacidos.

De acuerdo con la información, publicada en el semanario Invasor, el resto de los compromisos se asumirá con la leche fluida disponible.

Yulema Yero Pérez de Corcho, directora comercial de la Empresa de Productos Lácteos, anunció una nueva estrategia de distribución que regirá de forma temporal hasta que mejoren las condiciones.

Los niños de 0 a seis meses recibirán leche en polvo como hasta ahora. Al cumplir los siete meses y hasta los dos años, 11 meses y 29 días, recibirán un litro de leche fluida al día.

Las embarazadas mantienen su asignación.

La directiva subrayó que cuentan con el apoyo de Sancti Spíritus, que aporta unos 3,000 litros diarios.

Esta provincia, sin embargo, también atraviesa un déficit importante. En diciembre, las autoridades espirituanas suspendieron la venta de leche a personas con dietas médicas, aunque aclararon que fue una medida "momentánea" en Trinidad y el municipio cabecera.

Por último, Yaisel Vega González, delegado provincial de la Agricultura en Ciego de Ávila, detalló que el plan de producción de leche se cumple solo al 90 por ciento en lo que va de febrero, debido al incumplimiento de 64 cooperativas campesinas y 421 productores.

"El plan hoy es de 17,500 litros de leche fluida diarios y solo están llegando al combinado lácteo unos 12,000 litros", recalcó.

Esta semana llegó a la Terminal de Contenedores de Mariel un barco con leche en polvo y otros alimentos deficitarios como arroz, maíz y harina de soja procedente de Brasil.

"Esta es la primera carga de una sucesión que llegarán a Cuba en las próximas semanas...", afirmó en el acto de recibimiento Christian Vargas, embajador de la República Federativa de Brasil.

Pese a estos arribos puntuales de leche, la situación con este alimento vital es crítica en Cuba.

A finales de enero, una madre estalló en redes sociales por la falta de leche para su hija de cuatro años, quien llevaba tres días llorando.

La mujer, residente en el reparto Alamar del municipio La Habana del Este, relató que en diciembre no llegó leche a la bodega, y el pasado 11 de enero, cuando fue a buscar su cuota, tampoco había.

"Ahora voy a buscar la que me toca el 21 y se acabó, porque la repartieron mal, de allá arriba, no sé quién lo hizo. Y ahora mi hija tampoco tiene leche hasta el día primero. ¿Cómo yo le explico a una niña de cuatro años que lleva tres días llorando por su leche?", cuestionó en una directa.

"Ya no puedo más, no me puedo gastar 2,000 pesos, 2,500 o 2,200 en una bolsa de leche todos los meses", dijo entre lágrimas.